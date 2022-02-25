По миллиону тенге хотят выплатить ветеранам в Алматы ко Дню Победы

Так, рекомендованы следующие размеры социальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне:

ветеранам Великой Отечественной войны - 1 млн тенге (ранее эти выплаты составляли 500 тысяч тенге).

Кроме того, выплаты получат следующие категории алматинцев:

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, боевых действий на территории других государств – 100 тысяч тенге;

не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне – 100 тысяч тенге;

родители и не вступившие в повторный брак супруги военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия, – 100 тысяч тенге;

супруги умершего инвалида ВОВ или лица, приравненного по льготам к инвалидам ВОВ, которые не вступали в повторный брак, а также супруги умершего участника ВОВ, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак, – 30 тысяч тенге;

лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ – 30 тысяч тенге.

Ранее перечисленным категориям выплаты не были предусмотрены.

Также расширен перечень нуждающихся категорий граждан, которым предусмотрено возмещение за санаторно-курортное лечение в пределах республики: лица с инвалидностью первой группы наряду с детьми-инвалидами также нуждаются в сопровождении при получении услуги санаторно-курортного лечения в силу имеющихся затруднений в передвижении.

Как отмечается в пояснительной записке, большинство лиц с инвалидностью первой группы, получающих услугу санаторно-курортного лечения, – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, и лица с нарушением зрения.

В связи с чем, считают в акимате, данной категории граждан необходимо предусмотреть возможность получения услуги санаторно-курортного лечения в сопровождении.

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта.