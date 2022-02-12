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15:31 12.02.2022

В Нур-Султане ветеранам войны окажут дополнительную соцпомощь ко Дню Победы

соцпомощь ветеранам ВОВ в столице Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект решения маслихата столицы «Об оказании в 2022 году дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы в ВОВ», сообщает Zakon.kz.

«Оказать в 2022 году дополнительную социальную помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны, зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Нур-Султан, в размере 800 000 тенге», - говорится в документе.

Как пояснили в маслихате, согласно Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султана, социальная помощь ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов, предоставляется участникам и инвалидам войны в размере 67 МРП (205 221 тенге).

В этом году планируется оказание дополнительной социальной помощи ветеранам ВОВ в размере 800 000 тенге. Таким образом 18 лицам будет выплачено по 1 005 221 тенге. маслихат Нур-Султана

Как отмечается, дополнительные затраты бюджета составят 14,4 млн тенге.

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 февраля.

Лариса Черненко
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