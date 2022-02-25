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15:51 25.02.2022

Курс доллара немного снизился на дневных торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 467,09 тенге (+1,08), передает Zakon.kz.

На утренних торгах он составил 472,24 тенге, поднявшись сразу на 6,23 тенге по сравнению со вчерашним днем.

Курс китайского юаня составил 74,06 тенге (+2,50). Торги по другим валютам не проводились.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-467 тенге, евро – 518-525 тенге, рос. рубль – 5,55-5,75 тенге.

Лариса Черненко
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