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Законодательство РК
15:56 25.02.2022

Алишер Абдыкадыров освобожден от должности вице-министра национальной экономики

Алишер Абдыкадыров, должность, мнэ, освобождение Фото: primeminister.kz
Алишер Абдыкадыров освобожден от должности вице-министра национальной экономики, передает Zakon.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Абдыкадыров Алишер Елисулы освобождается от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК.

Алишер Абдыкадыров родился в 1986 году в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова.

В 2009-2015 гг. работал в министерствах индустрии и торговли, по инвестициям и развитию РК.

В разные годы работал в структурах акиматов, АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта».

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра национальной экономики.

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