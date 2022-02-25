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16:03 25.02.2022

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

футбол Фото: pixabay
Финальный матч Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает Zakon.kz.

Матч состоится 28 мая на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции.

Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга. Официальный сайт УЕФА

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года.

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Анастасия Стативкина
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