УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Матч состоится 28 мая на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции.

Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга. Официальный сайт УЕФА

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года.

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