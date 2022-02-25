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17:10 25.02.2022

Мужчина регулировал движение на перекрестке в Нур-Султане

дорога Фото: Zakon.kz
В столице мужчина регулировал движение автомашин на перекрестке, передает Zakon.kz.
25 февраля на перекрестке улиц Кошкарбаева – Аманжолова не работал светофор. На место был направлен наряд полиции. С регулировщиком проведена профилактическая беседа. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские предупреждают граждан, что подобные действия не безопасны для жизни и здоровья регулировщика, не имеющего навыков, а также для участников дорожного движения.

Когда светофор не работает, водителям необходимо руководствоваться дорожными знаками приоритета и проезжать перекресток, соблюдая требования этих знаков, а также незамедлительно звонить в полицию.

Анастасия Стативкина
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