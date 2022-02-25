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17:20 25.02.2022

Официальный курс доллара на выходные дни установил Нацбанк РК

курсы валют на выходные дни Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана установил официальный курс тенге к доллару на выходные дни, сообщает Zakon.kz.

На 26-28 февраля курс доллара составит 467,09 тенге.

Такой курс доллара был зафиксирован на дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Между тем на заключительных торгах в 17:00 курс доллара немного снизился – до 466,66 тенге (+0,65).

Напомним, на утренних торгах курс доллара составил 472,24 тенге, поднявшись сразу на 6,23 тенге по сравнению со вчерашним днем.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-463 тенге, евро – 515-522 тенге, рос. рубль – 5,5-5,9 тенге.

Лариса Черненко
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