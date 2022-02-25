Официальный курс доллара на выходные дни установил Нацбанк РК

На 26-28 февраля курс доллара составит 467,09 тенге.

Такой курс доллара был зафиксирован на дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Между тем на заключительных торгах в 17:00 курс доллара немного снизился – до 466,66 тенге (+0,65).

Напомним, на утренних торгах курс доллара составил 472,24 тенге, поднявшись сразу на 6,23 тенге по сравнению со вчерашним днем.