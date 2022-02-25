Более миллиарда незадекларированных тенге пытались вывезти через аэропорт Алматы

Как сообщается, Департаментом госдоходов Алматы с января по декабрь 2021 года составлено 116 административных материалов по статье 551 КоАП РК («Не- декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах») и пресечено четыре факта с признаками Уголовного кодекса РК.

Сумма незадекларированных наличных средств – 1 068 683 092 тенге, сумма штрафа по данным нарушениям – более 3 383 720 тенге. Комитет госдоходов МФ РК

К примеру, 11 октября 2021 года после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы – Франкфурт в зале вылета был остановлен гражданин РК, у которого были обнаружены незадекларированные 37 000 евро, составлен материал об административном правонарушении, наложен и взыскан штраф в размере 29 170 тенге.

А 26 июля 2021 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале вылета Международного аэропорта города Алматы был задержан казахстанец, вылетающий в Ташкент. В момент задержания были выявлены незадекларированные 100 500 долларов США, а также 85 000 тенге. Материал передан в ДЭР по г. Алматы АФМ РК для дальнейшего расследования.

В КГД напомнили, что физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из страны наличную иностранную или наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.