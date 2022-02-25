Антикору следует уделить особое внимание возврату похищенных активов — Токаев

Как сообщается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще.

Фото: akorda.kz

Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе, - говорится в сообщении.

Также глава государства заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.

Фото: akorda.kz

Важной составляющей качественного изменения ситуации глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.