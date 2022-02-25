18:45 25.02.2022
Антикору следует уделить особое внимание возврату похищенных активов — Токаев
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Марата Ахметжанова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новом поприще.
Фото: akorda.kz
Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе, - говорится в сообщении.
Также глава государства заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны.
Фото: akorda.kz
Важной составляющей качественного изменения ситуации глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.