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Законодательство РК
19:23 25.02.2022

Аким Кентау подозревается в получении взятки в сумме 98 500 долларов – Антикор

кентау, аким, взятка, антикор Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой изобличен аким Кентау Туркестанской области «М.Д.», который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Динара Халдарова
Антикор Кентау Туркестанская область
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