Аким Кентау подозревается в получении взятки в сумме 98 500 долларов – Антикор

Антикоррупционной службой изобличен аким Кентау Туркестанской области «М.Д.», который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.