Четыре казахстанца поборются за «бронзу» на турнире в Турции

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, в утешительном раунде в весе до 77 кг Демеу Жадраев оказался сильнее Саджана из Индии. За «бронзу» он будет биться с Турки Вре (Турция). Тамерлан Шадукаев пробился в финальный блок турнира напрямую. Его соперником во встрече за третье место будет серб Виктор Немеш.

В категории до 82 кг бронзовые медали разыграют пары Рахмет Сапиев – Тунжей Вазирзаде (Азербайджан) и Илимдор Сатаев – Рафиг Хусейнов (Азербайджан).

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