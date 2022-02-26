00:12 26.02.2022
Два человека ранены во время перестрелки в Таразе
Фото: Пресс-служба ДП Жамбыской области
Потасовка произошла по проспекту Абая. Пострадавшие доставлены в местную больницу, передает Zakon.kz.
25 февраля около 22:30 полицейским сообщили о перестрелке неустановленных лиц в кафе Discovery.
На место происшествия оперативно были направлены дежурный наряд полиции и патрульные полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.Пресс-служба ДП Жамбылской области
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.