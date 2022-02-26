Два человека ранены во время перестрелки в Таразе

25 февраля около 22:30 полицейским сообщили о перестрелке неустановленных лиц в кафе Discovery.

На место происшествия оперативно были направлены дежурный наряд полиции и патрульные полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются. Пресс-служба ДП Жамбылской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.