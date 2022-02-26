00:48 26.02.2022
Умер сценарист популярного британского сериала «Доктор Кто»
Фото: tardis.fandom.com
Английский актер, телеведущий, писатель и сценарист Генри Линкольн скончался на 92-м году жизни, передает Zakon.kz.
Как пишет rg.ru, причина смерти артиста пока неизвестна.
Настоящая фамилия Линкольна - Соскин. Родился он в 1930 году в Лондоне. Для «Доктора» он написал сценарии почти к 20 классических эпизодов. Также на его счету «Приключения Сары Джейн», «Проклятие темно-красного алтаря», «Хроники», «Эксперт», так далее. В примерно 60 проектах Соскин проявил себя как актер второго плана - «Святой», «Улица коронации», «Крэйн», «Мегрэ», «Мстители».
Кроме того, он выступал как убедительный лектор и создал ряд псевдоисторических книг. Например - томик «Святая Кровь и Святой Грааль» (The Holy Blood and the Holy Grail, впервые опубликован на русском в 90-е), который Дэн Браун перелопатил в свой «Код да Винчи».