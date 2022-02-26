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01:38 26.02.2022

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера

мессенджер Фото: pixabay
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировано 158 жалоб, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, 44% пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу, 29% - на проблемы с получением сообщений, еще 27% - на неполадки в работе приложения.

Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии, Франции и ряда других стран.

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».

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