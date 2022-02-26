Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера

Как пишут РИА Новости, 44% пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу, 29% - на проблемы с получением сообщений, еще 27% - на неполадки в работе приложения.

Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии, Франции и ряда других стран.

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».