Санкции против Путина, Лаврова, Медведева и Мишустина ввел ЕС
ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Фамилии приведены в официальном журнале ЕС.
В описании причин введения санкций говорится о том, что Путин «несет ответственность за действия и активно поддерживает подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине».
Под ограничения попали и премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также депутаты Госдумы и некоторые официальные лица из Беларуси.
Вслед за Евросоюзом США внесли в список санкций Путина и Лаврова. Ограничительные меры затронут также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Кроме того, о санкциях против Путина объявили Канада и Великобритания.