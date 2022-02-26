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Законодательство РК
06:07 26.02.2022

Санкции против Путина, Лаврова, Медведева и Мишустина ввел ЕС

президент России санкции Фото: pixabay
Под ограничения также попали депутаты Госдумы и другие официальные лица, в том числе из Беларуси. Вслед за Евросоюзом США внесли в список санкций Путина и Лаврова, сообщает Zakon.kz.

ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Фамилии приведены в официальном журнале ЕС.

В описании причин введения санкций говорится о том, что Путин «несет ответственность за действия и активно поддерживает подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине».

Под ограничения попали и премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также депутаты Госдумы и некоторые официальные лица из Беларуси.

Вслед за Евросоюзом США внесли в список санкций Путина и Лаврова. Ограничительные меры затронут также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Кроме того, о санкциях против Путина объявили Канада и Великобритания.

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