06:34 26.02.2022
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины
Фото: pixabay
Происходящие в Украине события несут серьезный негативный шок для ключевых показателей кредитоспособности страны. Существует высокая по продолжительности и интенсивности конфликта, сообщает Zakon.kz.
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «В» до «ССС», сообщает РИА Новости.
По мнению Fitch Ratings, военный конфликт с Россией привел к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины.
Существует высокая неопределенность в отношении продолжительности и интенсивности конфликта, а также его последствий. Происходящие события несут серьезный негативный шок для ключевых показателей кредитоспособности страны. Fitch Ratings
Также конфликт с Россией и его последствия потенциально окажут влияние на экономическую активность и валютный рынок Украины, будут способствовать росту инфляционного давления и макроэкономической волатильности, отметили в агентстве.