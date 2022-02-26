Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «В» до «ССС», сообщает РИА Новости.

По мнению Fitch Ratings, военный конфликт с Россией привел к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также макрофинансовой и политической стабильности Украины.

Существует высокая неопределенность в отношении продолжительности и интенсивности конфликта, а также его последствий. Происходящие события несут серьезный негативный шок для ключевых показателей кредитоспособности страны. Fitch Ratings

Также конфликт с Россией и его последствия потенциально окажут влияние на экономическую активность и валютный рынок Украины, будут способствовать росту инфляционного давления и макроэкономической волатильности, отметили в агентстве.