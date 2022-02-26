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07:05 26.02.2022

Разработчик Спутника V оценил эффективность вакцины против тяжелого «Омикрона»

Вакцина COVID-19 Фото: sputnikvaccine.com
Если человек был провакцинирован Спутником V, защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%, заявил Александр Гинцбург, сообщает Zakon.kz.

Эффективность вакцины Спутник V против тяжелых случаев COVID-19, вызванных «Омикроном», по последним данным, составляет около 89%, если человек сделал еще и бустер, то 93-94%. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Могу сообщить последние данные, что эффективность Спутника V по отношению к тем вариантам «Омикрона», которые последние месяцы у нас циркулируют, по совместным данным с ведущими клиниками Москвы и по нашему сиквенсу. Если человек был провакцинирован Спутником V, защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%.Александр Гинцбург

Он отметил, что защита от заражения действительно не очень высокая, порядка 56%. Повысить этот показатель должна помочь назальная форма вакцина, подчеркнул Гинцбург.

Данияр Кунафин
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