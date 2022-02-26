Семь казахстанцев скончались от КВИ за сутки

На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 979 человек (22 881+ и 1 098 КВИ-), из них в стационарах находятся 2782 пациента, на амбулаторном уровне – 21 197.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 183 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 78,

на аппарате ИВЛ – 70.