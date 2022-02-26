09:08 26.02.2022
Семь казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 455 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 979 человек (22 881+ и 1 098 КВИ-), из них в стационарах находятся 2782 пациента, на амбулаторном уровне – 21 197.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 183 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 78,
на аппарате ИВЛ – 70.
Фото: Минздрав РК