В ряде регионов Казахстана снизили тарифы на тепло

Тарифы на коммунальные услуги зависят от многих составляющих, в том числе от стоимости горюче-смазочных материалов.

В шести регионах Казахстана при производстве теплоэнергии основным видом топлива является уголь. Это Северо-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области.

В восьми регионах – мазут и природный газ. Это Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Мангистауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Атырауская области.

В трех регионах – уголь и газ. Это Нур-Султан, Алматы и Туркестанская область.

Ранее сообщалось, что Комитету по регулированию естественных монополий удалось снизить в большинстве регионов уже конечные предельные цены товарного газа для потребителей от 0,34% до 38,96%, с вводом в действие с 1 февраля 2022 года, за счет снижения уровня снабженческой надбавки АО «КазТранГаз Аймак».

В свою очередь, газ, используемый в качестве топлива для производства тепловой энергии субъектами естественных монополий, является стратегическим товаром. И уровень цен на стратегические товары, конечно, оказывает значительное влияние на конечный уровень тарифа коммунальных услуг.

По информации КРЕМ МНЭ РК, учитывая изменение предельных цен АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по розничной реализации товарного газа, был снижен уровень тарифа на тепловую энергию.

С февраля 2022 года:

в Атырау на 2,36%;

в Таразе на 0,45%;

в Костанае на 2,90%;

в Кызылорде на 0,87%;

в Шымкенте на 0,22%.

С марта 2022 года:

в Уральске на 0,76%;

в Туркестане на 0,84%.

В то же время в отдельных регионах страны снижение розничной реализации товарного газа не отразилось на себестоимости тепловой энергии.