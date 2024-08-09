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Тарифы на электроэнергию вырастут в некоторых регионах Казахстана

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:00 Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа предусматривает повышение тарифов по некоторым группам компаний, реализующих электроэнергию.

Так, в 2024-2025 году вырастут тарифы:

  • первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
  • второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;
  • девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 8,49 до 9,28 тенге;
  • 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 6,05 до 7,87 тенге;
  • 18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") – с 22,58 до 28,97 тенге;
  • 28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") – с 11,44 до 11,85 тенге;
  • 39-й группы (АО "З-Энергоорталык") – с 13,79 до 15,09 тенге;
  • 48-й группы (АО "ТНК "Казхром") – с 7,59 до 10,67 тенге;

Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы будут утверждены впервые:

  • 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;
  • 57-й группы с тарифом 56,63 тенге;
  • 58-й группы с тарифом в 30,03 тенге;
  • 59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;
  • 60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.  

Как поясняют в Минэнерго, от указанных организаций поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии и, соответственно, будут утверждены предельные тарифы на производство электрической энергии.

"Корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности, затраты на топливо (в т.ч. на газ и его на транспортировку, увеличение цены с 1 июля 2024 года), заработную плату и ремонтные работы", – говорится в обосновании.

Предполагается, что приказ введут в действие с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 августа.

Ранее тарифы были утверждены в Казахстане с 1 января 2024 года.

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