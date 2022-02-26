Паралимпиада-2022: казахстанская сборная вылетела в Пекин

Учитывая, что в столице Китая всех участников и гостей Игр ждет продолжительный ПЦР-тест, а после – далекий путь из аэропорта Пекина, казахстанцы заселятся в олимпийскую деревню ориентировочно к обеду по времени Нур-Султана.

На летней Паралимпиаде в Токио казахстанская сборная произвела настоящий фурор, завоевав пять медалей в трех видах спорта (одно «золото», три «серебра» и одну «бронзу»).

За всю историю участия в зимних Паралимпиадах на счету атлетов из Казахстана две медали в пара лыжных гонках. В 1994 году серебряную награду завоевала Любовь Воробьева, а в 2018-м – Александр Колядин.

Действующий чемпион Паралимпиады-2018 Колядин пропускает Игры-2022 в Пекине, так как отбывает дисквалификацию за употребление допинга (положительная проба была взята у него в декабре 2020 года в рамках внесоревновательного контроля).

От РК на Паралимпиаде в Пекине выступят пять спортсменов.

Лидером команды Казахстана будет Александр Герлиц. Он выступает в классе LW6 (спортсмены, имеющие значительные проблемы с одной рукой, соревнуются стоя). На предыдущей Паралимпиаде-2018 Герлиц четыре раза попадал в Топ-10. На его счету четвертое место в лыжных гонках на 20 км свободным стилем, шестое место в биатлоне в гонке на 12,5 км, а также седьмые места еще в двух гонках в биатлоне (7,5 км и 15 км).

На предыдущей Паралимпиаде высокое шестое место заняла команда Казахстана в открытой эстафете в лыжных гонках. В той команде, помимо Герлица, были Денис Петренко и Сергей Усольцев – они также отобрались на зимнюю Паралимпиаду-2022 и выступят в соревнованиях лыжников и биатлонистов.

Есть в сборной и новые лица. Ербол Хамитов (выбранный знаменосцем казахстанской команды) и Юрий Березин сумели пройти квалификацию и попасть в число участников Паралимпиады.

Зимняя Паралимпиада-2022 начнется в Пекине с красочной церемонии открытия 4 марта. А уже 5 марта состоятся первые соревнования по биатлону. Завершится праздник паралимпийского спорта 13 марта.

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