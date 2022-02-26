Полуфинальный поединок Надаль – Медведев завершился победой испанца

Рафаэль Надаль для прохода в финал потратил ровно два часа и две партии – 6:3, 6:3. Это вторая победа «короля грунта» над россиянином в этом сезоне.

Первый пятисетовый поединок между Надалем и Медведевым закончился победой испанца на AusOpen 2022. Этот успех принес Рафаэлю 21-й трофей на турнирах Большего шлема.

Испанец теперь сыграет в решающем матче за титул этих состязаний, где ему будет противостоять британский теннисист Кэмерон Норри.

Англичанин, который посеян под номером шесть, обыграл в другом полуфинале Стефаноса Циципаса из Греции – 6:4, 6:4.

Финальный матч ATP-500 Acapulco пройдет 27 февраля.

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