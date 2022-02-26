Что сделал «АрселорМиттал Темиртау» для улучшения экологии в Темиртау

По словам директора по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадины Куантаевой, наибольшее количество выбросов приходится на агломерационное производство.

Для их снижения ведется реконструкция очистных сооружений. К примеру, по корпусу агломерата проект выполнен на 100%. Экологический эффект – снижение выбросов пыли на 200 тонн c момента внедрения объекта во втором полугодии 2021 года. Мадина Куантаева

По ее словам, очистные сооружения модернизированы еще на ряде объектов. За счет установки электрофильтра на агломашине №5 выбросы пыли по сравнению с предыдущим аналогичным периодом снизились на 500 тонн.

Аналогичные установки будут построены еще на двух агломашинах. Также полностью установлено газоаналитическое оборудование.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Кроме того, электрофильтры будут установлены в цехе обжига известняка. Приборы автоматического мониторинга будут фиксировать данные по выбросам газа и пыли.

За счет выполнения капитальных и текущих ремонтов в котельных цехах экологический эффект снижения составил более 300 тонн по пыли.

Мадина Куантаева рассказала об экологических проектах на других подразделениях.

На коксохимическом производстве заменили дымовую трубу, 242 газоотводящих стояка и другие конструкции.

В настоящее время ведется реконструкция системы очистки коксового газа и очистных сооружений. Будет построен новый цех улавливания химических продуктов.

Отмечается, что при снижении общего валового выброса загрязняющих веществ на 2300 тонн по сравнению с 2020 годом, по результатам производственного экологического контроля, производительность предприятия возросла, что является хорошим показателем эффективности выполненных мероприятий в 2021 году. И эта работа продолжится далее.

На 2022 год запланированы проекты по реконструкции аспирационных установок коксового цеха, пылеочистного оборудования вагоноопрокидывателей. Компания приняла решение о внедрении полного цикла очистки коксового газа от сероводорода.

Предусмотрен крупный проект по модернизации доменного производства. Его реализация намечена на 2024 год.

Модернизация также проводится на энергетическом производстве.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Стальному департаменту компании выделено от 300 до 600 млн кубометров природного газа. Ввод газопровода запланирован на четвертый квартал 2022 года. Газ будет подаваться на ТЭЦ-ПВС, ЛПЦ-1 и доменный цех, поэтапно. Мадина Куантаева

По словам Мадины Куантаевой, значимым аспектом является переход на использование природного газа. В этой области ведутся проектные работы.

Компания участвует в озеленении Темиртау. На территории комбината высажено более 5 тыс. деревьев, около 6 тыс. – в городе, на проспекте Металлургов. И еще более 3 тыс. саженцев «АрселорМиттал Темиртау» предоставил в рамках акции «Зеленый пояс» организациям и эковолонтерам.

Отмечается, что информация о качестве воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия открыта. Сведения публикуются на сайте «АрселорМиттал Темиртау» и транслируются на мониторе перед центральной проходной комбината.