13:43 26.02.2022
Ракета попала в жилой дом в Киеве
Фото: Государственная служба по ЧС Украины
По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пострадавших нет, идет эвакуация. В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает Zakon.kz.
Ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Жуляны на окраине Киева. Кадры публикуют в социальных сетях.
По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пострадавших нет. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к дому выехали аварийно-спасательные службы.
По некоторым данным, в дом попали две ракеты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент и заявил, что Киев «пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет».
В городе объявили воздушную тревогу. Жителей попросили спрятаться в укрытиях.