Ракета попала в жилой дом в Киеве

Ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Жуляны на окраине Киева. Кадры публикуют в социальных сетях.

По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пострадавших нет. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к дому выехали аварийно-спасательные службы.

По некоторым данным, в дом попали две ракеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент и заявил, что Киев «пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет».

В городе объявили воздушную тревогу. Жителей попросили спрятаться в укрытиях.