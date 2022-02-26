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13:43 26.02.2022

Ракета попала в жилой дом в Киеве

Ракета попала в дом Фото: Государственная служба по ЧС Украины
По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пострадавших нет, идет эвакуация. В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает Zakon.kz.

Ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Жуляны на окраине Киева. Кадры публикуют в социальных сетях.

По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пострадавших нет. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что к дому выехали аварийно-спасательные службы.

По некоторым данным, в дом попали две ракеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент и заявил, что Киев «пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет».

В городе объявили воздушную тревогу. Жителей попросили спрятаться в укрытиях.

Данияр Кунафин
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