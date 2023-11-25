В Раде заявили об отмене выборов президента в 2024 году, в Киеве воздушная тревога – ситуация в Украине

Фото: fotobank.rada.gov.ua

В городской администрации украинской столицы заявили о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве. Кроме того, сообщается о тревоге в Киевской и Сумской областях страны, сообщает Zakon.kz.

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что в следующем году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, по его словам, Запад не требует переизбирать украинские власти.



Запад должен подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

Пробка из нескольких десятков грузовиков возникла на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Причиной этому стала замедленная работа литовских пограничников, которые за прошедшие сутки приняли всего 58 машин.

Власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на восточной границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова привел телеканал Yle.

Лондон рассчитывает на долгосрочную войну на Украине, чтобы Россия зациклилась именно в этом направлении, поскольку у англичан есть большие планы относительно Центральной Азии, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

Приграничные районы Закарпатья превратились в гетто для венгров, заявил глава венгерской общины Тибор Томпа в интервью "Радио НВ".

Президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

Зеленский встретился со спикерами и представителями парламентов иностранных государств, которые пребывают в Украине с визитом.

Владимир Зеленский и его супруга Елена приняли участие в мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932–1933 годов, который в стране считают "геноцидом украинского народа".

Спикеры и представители парламентов Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польши и Эстонии приняли участие в специальном заседании Верховной Рады.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению и реформированию Европейского Союза.

В ночь на 25 ноября российская сторона выпустила по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", заявили представители Воздушны сил Украины.

К 2026 году Украина благодаря собственному производству планирует наполовину обеспечивать себя ядерным топливом, а другую половину получать от партнерства с Westinghouse. Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин во время рабочего визита в одно из обособленных подразделений НАЭК, передает пресс-служба компании. Читайте также Давка на концерте в Индии привела к смерти студентов Убийца Джорджа Флойда получил ножевое ранение в тюрьме В Узбекистане 14-летнюю девочку 7 месяцев держали в сексуальном рабстве

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