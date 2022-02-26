Последствия будут для всех крупных мировых игроков — эксперт о ситуации в Украине

Оценивая влияние российско-украинского конфликта на Казахстан, эксперт КИСИ отметил серьезные последствия для экономики страны.

Мы уже видели, как отреагировал курс тенге на военные действия в Украине: был достигнут исторический минимум. Сейчас произошел небольшой откат, но это не значит, что не будет ухудшения – у Запада есть еще пространство для санкционного маневра. Мы видим, что Германия, Франция и США уже в целом готовы к отключению России от SWIFT. Главный эксперт КИСИ при президенте РК Никита Шаталов

Возможны и санкции против российского государственного долга. В таких случаях курс рубля будет реагировать очень непредсказуемо, а вслед за ним и курс тенге, считает эксперт.

- Наша проблема в том, что есть необходимость сохранения паритета между тенге и рублем, чтобы не убить всех наших внутренних производителей, отметил Никита Шаталов. - В 2015 году мы видели, как из-за нарушения паритета много казахстанских денег утекло в Россию, потому что для наших граждан российские товары, недвижимость и автомобили стали дешевле. Допускать такого нельзя, и поэтому отчасти был введен плавающий курс тенге в то время.

Сейчас ситуация, безусловно, другая, в том числе и в экономике. Но это создает обстоятельства, в которых фундаментальные реформы неизбежны, отметил Шаталов и напомнил, что все эти события происходят незадолго до послания президента РК.

Перед блоком, который ответственен за разработку реформ, сейчас стоит задача – избавить нашу экономику от дисбалансов и быстро диверсифицироваться, чтобы в меньшей степени зависеть от внешнего фона. Хотя, надо признать, полного контроля над ситуацией не будет в любом случае. Здесь важно отметить еще тот факт, что Казахстан будет действовать предельно рационально. Нам интересно экономическое сотрудничество с нашими западными партнерами. Это позволит смягчить последствия экономических санкций в регионе в целом. Никита Шаталов

Касательно каких-либо переговоров о возможном консолидированном ответе на западные санкции против России, Казахстан не намерен принимать в них участие, отмечает эксперт и считает, что «мы, к сожалению, не можем прогнозировать, что будет дальше с конфликтом. И Зеленский, и Путин обозначили свои позиции – они готовы к переговорам по нейтральному статусу Украины».

Но причины эскалации конфликта находятся глубже – они располагаются в плоскости взаимоотношений России и Запада, их противостояния в области безопасности. Если будет нормализация этих отношений, то и российско-украинские противоречия постепенно будут сходить на нет. Как отметил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, оптимальной площадкой для урегулирования конфликта была бы Организация Объединенных Наций из-за ее широкого мандата и вовлеченности всех заинтересованных сторон. Никита Шаталов

- Этот конфликт приведет к более глубоким экономическим последствиям для всех крупных мировых игроков. А на фоне коронакризиса, который еще не закончился, это не самый утешительный прогноз, - резюмировал эксперт.