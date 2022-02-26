Митинг за чистый воздух прошел в Алматы

Алматинцы собрались на пересечении улиц Шевченко и Уалиханова перед зданием Академии наук.

Фото: Zakon.kz

Организаторы ранее сообщали, что целью митинга является предоставление площадки экспертам, активистам и неравнодушным гражданам.

Фото: Zakon.kz

Выступающие потребовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть в выходные дни некоторые участки города. Они также потребовали рационально использовать средства, которые выделяют на улучшение экологии.

Фото: Zakon.kz

В числе требований также было прекращение точечной застройки города.