14:14 26.02.2022
Митинг за чистый воздух прошел в Алматы
Фото: Zakon.kz
Жители Алматы вышли на санкционированный митинг и потребовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть некоторые участки для машин в выходные, прекратить точечную застройку города, сообщает Zakon.kz.
Алматинцы собрались на пересечении улиц Шевченко и Уалиханова перед зданием Академии наук.
Организаторы ранее сообщали, что целью митинга является предоставление площадки экспертам, активистам и неравнодушным гражданам.
Фото: Zakon.kz
Выступающие потребовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть в выходные дни некоторые участки города. Они также потребовали рационально использовать средства, которые выделяют на улучшение экологии.
Фото: Zakon.kz
В числе требований также было прекращение точечной застройки города.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz