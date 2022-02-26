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14:14 26.02.2022

Митинг за чистый воздух прошел в Алматы

Алматы митинг Фото: Zakon.kz
Жители Алматы вышли на санкционированный митинг и потребовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть некоторые участки для машин в выходные, прекратить точечную застройку города, сообщает Zakon.kz.

Алматинцы собрались на пересечении улиц Шевченко и Уалиханова перед зданием Академии наук.

экология Алматы

Фото: Zakon.kz

Организаторы ранее сообщали, что целью митинга является предоставление площадки экспертам, активистам и неравнодушным гражданам.

Экология Алматы Митинг

Фото: Zakon.kz

Выступающие потребовали ускорить газификацию ТЭЦ, закрыть в выходные дни некоторые участки города. Они также потребовали рационально использовать средства, которые выделяют на улучшение экологии.

Экология Алматы

Фото: Zakon.kz

В числе требований также было прекращение точечной застройки города.

Алматы экология Митинг

Фото: Zakon.kz

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