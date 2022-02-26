16:04 26.02.2022
Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности
Фото: Акорда
Под председательством главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, сообщает Zakon.kz.
Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана, передает Акорда.
По итогам заседания президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.