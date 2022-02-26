Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:04 26.02.2022

Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности

совещание Совета Безопасности Фото: Акорда
Под председательством главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана, передает Акорда.

По итогам заседания президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.

Константин Вноровский
Ситуация в Украине Токаев Касым-Жомарт Казахстан Украина
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной
25.02.2022
Какие депозиты допустят к участию в Программе защиты тенговых вкладов
25.02.2022
Официальный курс доллара на выходные дни установил Нацбанк РК
25.02.2022
Казахстанцы об эмиграции: Нас никто не будет встречать с караваем и нигде нас не ждут
25.02.2022
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все