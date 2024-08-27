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Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности

Токаев провел оперативное совещание, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 19:00 Фото: Акорда
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.

В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.

Президентом дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.

Ранее Токаев жестко раскритиковал спортивных функционеров.

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