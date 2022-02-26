Песков: Украина отказалась от переговоров

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин 25 февраля отдал приказ приостановить продвижение российских войск в рамках военной спецоперации в Донбассе в ожидании начала переговоров с властями Украины.

При этом в ряде мест боевые действия продолжались, отметил Песков.

Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бендеровцев, которые использовали автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, такие по принципу «джихад-мобили», только там их сейчас называют «бендер-мобили». Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

25 февраля в Кремле сообщили, что представители украинской власти в ответ на идею провести переговоры в Минске предложили перенести их в Варшаву, а потом и вовсе взяли паузу в переговорах.