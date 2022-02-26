19:31 26.02.2022
Почти 200 кг марихуаны изъяли полицейские Мангистауской области
Фото: polisia.kz
25 февраля сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области провели оперативно-профилактическое мероприятия «Дармек».
На территории промышленной зоны они остановили грузовик и после обыска задержали трех человек.
Изъято восемь картонных коробок желтого цвета с марихуаной. Общий вес составил 185 кг 980 гр. Пресс-служба МВД РК
Наркотики завезли из южных областей на территорию Мангистауской области для дальнейшего сбыта. В отношении женщины в возрасте 38 лет и мужчин в возрасте 31 и 28 лет возбуждено уголовное дело.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296, ч. 4 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Пресс-служба МВД РК