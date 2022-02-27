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11:52 27.02.2022

Казахстан также почувствует последствия санкций против России – экспертное мнение

Тенге доллар рубль Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По мнению экспертов КИСИ при президенте РК, российско-украинский конфликт может иметь широкие экономические и политические последствия, сообщает Zakon.kz.

Самый рациональный подход сейчас – сложить оружие и начать переговоры

Российско-украинский конфликт сосредоточил на себе внимание всего мирового сообщества: обострились миграционные потоки, гуманитарный кризис, мировые экономические процессы подвергаются шоку.

Алишер Абдрешев, КИСИ

Фото: из личного архива Алишера Абдрешева

Говоря об этом, научный сотрудник отдела международных исследований КИСИ Алишер Абдрешев отметил, что конфликт может иметь широкие экономические и политические последствия. В экономическом плане, к сожалению, Казахстан уже успел за несколько дней ощутить нестабильность на валютном рынке.

Кроме того, актуальным вопросом является пакет санкций в отношении России, который, очевидно, будет более масштабным и негативно отразится на всей структуре экономики РФ.

Казахстан, который имеет тесные экономические связи с Россией не только на двусторонней основе, но и в рамках евразийской интеграции, вероятно, также почувствует последствия вводимых ограничений. Для нашей страны это может стать вдвойне ощутимо, учитывая недавние январские события. В этой связи важно анализировать все потенциальные риски и трезво оценивать происходящее. Алишер Абдрешев

Также, считает он, необходимо направить четкий посыл о том, что не существует в данной ситуации более рационального подхода, чем сложить оружие и начать переговорный процесс. Многолетние минские переговоры сошли на нет, и теперь понадобится новая платформа с новыми посредниками и, самое главное, с новой формулой по достижению мира и стабильности.

По мнению Абдрешева, дальнейшая ситуация трудно прогнозируема, учитывая, что стороны до сих пор не готовы идти на уступки.

Однако всем сейчас становится очевидно, что кризис, длившийся около восьми лет и получивший продолжение в подобной масштабной форме, в конце концов может получить развязку. Какой будет эта развязка, покажет лишь время. Алишер Абдрешев

Российско-украинский кризис резко подстегнул цены на энергоносители – эксперт

Главный эксперт КИСИ  при президенте РК Адиль Каукенов считает, что в отношении эскалации любого конфликта важнейший национальный интерес Казахстана заключается в том, чтобы ситуация стабилизировалась как можно быстрее и наступил мир.

Адиль Каукенов

Фото: из личного архива Адиля Каукенова

Любой конфликт, любая эскалация несет в себе высокие риски не только для региональных экономик, но и для всей мировой экономической системы. Нарушаются торговые пути, а сейчас еще наступает и санкционная борьба, где стороны накладывают друг на друга всевозможные санкционные ограничения. Все это принципиально меняет не только финансовые, торговые, но и энергетические потоки, и в целом меняется геополитическая расстановка сил. Поэтому Казахстан с тревогой следит, как разворачивается ситуация. Адиль Каукенов

Необходимо понимать, что последствия российско-украинского конфликта будут носить мировой характер, то есть будут серьезные изменения экономической модели, подчеркнул он.

С другой стороны, считает эксперт, российско-украинский кризис резко подстегнул цены на энергоносители. Россия – крупнейшая энергетическая держава, и санкции на нее ограничивают ее возможности по торговле нефтью, газом и другими энергоносителями.

В этом смысле для казахстанской экономики есть возможность пережить этот кризис относительно стабильно, насколько вообще возможно что-то стабильно пережить в условиях геополитической турбулентности.  

При этом, отметил Адиль Каукенов,  Казахстан будет внимательно следить за ситуацией и по возможности прилагать все силы для того, чтобы предложить какую-то площадку для мирного урегулирования конфликта, либо призывать стороны к сдержанности, проявлять больше хладнокровности.

Надо заметить, что у Казахстана в свое время была достаточно успешная переговорная площадка в столице, известная как «Астанинский формат» для Сирии.

Несмотря на то, что на сегодняшний день Казахстан пока воздерживается от каких-то предложений, общая его позиция такова, что, во-первых, необходимо как можно быстрее добиться окончания конфликта. Во-вторых, чтобы по окончании конфликта региональная и мировая экономическая системы получили как меньше сдержек. Адиль Каукенов

По его мнению, для Казахстана, который является одной из транзитных стран между Востоком и Западом, между Азией и Европой, важно, чтобы все эти мосты, все трансконтинентальные маршруты действовали без перебоев.

Торгын Нурсеитова
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