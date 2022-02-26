Чемпионка мира по боксу из Казахстана выиграла золото Кубка Странджа

В финале весовой категории до 50 кг соперницей двукратной чемпионки мира из Казахстана была Роумайса Боуалем из Алжира. Назым Кызайбай победила решением судей по итогам трех раундов, причем в третьем Назым отправила соперницу в нокдаун – 5:0.

Таким образом, казахстанка принесла сборной Казахстана первую золотую медаль «малого чемпионата мира» по боксу. Ранее от Казахстана на ринг вышел Дамир Абдикадыр (51 кг), но он уступил в финале единогласным решением судей титулованному узбекистанцу Хасанбою Дусматову. Также в дневной сессии выступит Дина Жоламан (54 кг).

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