Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:49 26.02.2022

Чемпионка мира по боксу из Казахстана выиграла золото Кубка Странджа

Выиграла золото Кубка Странджа Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай стала победительницей международного Кубка Странджа 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории до 50 кг соперницей двукратной чемпионки мира из Казахстана была Роумайса Боуалем из Алжира. Назым Кызайбай победила решением судей по итогам трех раундов, причем в третьем Назым отправила соперницу в нокдаун – 5:0.

Таким образом, казахстанка принесла сборной Казахстана первую золотую медаль «малого чемпионата мира» по боксу. Ранее от Казахстана на ринг вышел Дамир Абдикадыр (51 кг), но он уступил в финале единогласным решением судей титулованному узбекистанцу Хасанбою Дусматову. Также в дневной сессии выступит Дина Жоламан (54 кг).

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам плюс 100% к первому пополнению.

Константин Вноровский
Болгария Казахстан
Ситуация в Украине: контроль над Мелитополем, стрельба в Киеве, обращение Зеленского
26.02.2022
Казахстанский боксер победил двукратного чемпиона Европы на турнире в Софии
25.02.2022
Полная отмена карантина в Казахстане: ученые назвали условия
26.02.2022
Санкции против Путина, Лаврова, Медведева и Мишустина ввел ЕС
26.02.2022
Канело подписал контракт на бой с Головкиным
26.02.2022
Главная Топ LIVE Все