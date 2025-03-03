Сборная Казахстана по боксу признана лучшей на Кубке Странджа в Болгарии

Казахстан признан лучшей командой на Кубке Странджа по боксу, который также называют малым чемпионатом мира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские боксеры выступили в 13 весовых категориях и завоевали пять золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали – всего 18 медалей.

Золотые медали завоевали Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг) и Бекзад Нурдаулетов (86 кг).

Серебряными призерами стали Даниял Сабит (51 кг), Тимур Кабдешов (54 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Фарух Тохтасынов (71 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Нурбек Оралбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92+ кг).

Четыре боксера не сумели пройти в финал и довольствовались бронзовыми наградами: Темиртас Жусупов (48 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг) и Данияр Рахимбердинов (92 кг).

Женская команда завоевала 15 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 8 бронзовых. Единственное "золото" у женщин завоевала Ляззат Кунгейбаева (81+ кг).

В командном зачете второе место заняла сборная Узбекистана, а третье – Болгарии.

Ранее сообщалось, что казахстанки завоевали "серебро" на юниорском чемпионате мира по шорт-треку.

