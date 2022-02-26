Сайт Кремля не работает – ранее хакеры объявили России «кибервойну»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил ТАСС, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля.

Атаки идут постоянно. Cайт часто подвисает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Хакерская группировка Anonymous, которая ранее объявила «кибервойну» России «из-за войны с Украиной», вечером 25 февраля заявила, что взломала сайт Министерства обороны России.

Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и «похищении» персональных данных сотрудников военного ведомства – примитивный до смеха фейк. Пресс-служба Минобороны РФ

Сайт продолжает работу в штатном режиме.