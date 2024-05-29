Сайт о землетрясениях в Казахстане временно не работает

Сайт, информирующий о землетрясениях в Казахстане, временно не работает, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК оповестили, что в связи с техническими работами сайт ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" временно не функционирует.

Теперь информация по факту землетрясения в Казахстане будет размещаться на официальном сайте МЧС в разделе "Экстренная информация".

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывало граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении.