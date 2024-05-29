Сайт о землетрясениях в Казахстане временно не работает
Фото: pixabay
Сайт, информирующий о землетрясениях в Казахстане, временно не работает, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК оповестили, что в связи с техническими работами сайт ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" временно не функционирует.
Теперь информация по факту землетрясения в Казахстане будет размещаться на официальном сайте МЧС в разделе "Экстренная информация".
Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывало граждан пройти опрос по правилам поведения при землетрясении.
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