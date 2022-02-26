Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:37 26.02.2022

Хабиб Нурмагомедов назвал самого недооцененного бойца

Хабиб Фото: Instagram/mousasi
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу чемпиона Bellator в среднем дивизионе Гегарда Мусаси над Остином Вандерфордом на турнире Bellator 275, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением российский боец поделился в Twitter.

Самый недооцененный боец ММА на сегодняшний день. Поздравляю, Гегард. Хабиб Нурмагомедов

Мусаси встречался с Вандерфордом в ночь на 26 февраля в Дублине на турнире Bellator 275. Мусаси одолел Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде.

Мусаси одержал четвертую победу подряд в Bellator. Свое последнее поражение он потерпел в июне 2019-го, когда уступил американцу Рафаэлу Ловато-младшему.

Всего на счету Мусаси 49 побед при семи поражениях. Он имеет опыт выступлений в UFC и Strikeforce.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Константин Вноровский
Россия Дагестан Нурмагомедов Хабиб Иран
Ситуация в Украине: контроль над Мелитополем, стрельба в Киеве, обращение Зеленского
26.02.2022
Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности
26.02.2022
Полная отмена карантина в Казахстане: ученые назвали условия
26.02.2022
Казахстанский боксер победил двукратного чемпиона Европы на турнире в Софии
25.02.2022
Автопроизводители отказываются от поставок машин в Россию
26.02.2022
Главная Топ LIVE Все