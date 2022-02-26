22:37 26.02.2022
Хабиб Нурмагомедов назвал самого недооцененного бойца
Фото: Instagram/mousasi
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу чемпиона Bellator в среднем дивизионе Гегарда Мусаси над Остином Вандерфордом на турнире Bellator 275, сообщает Zakon.kz.
Своим мнением российский боец поделился в Twitter.
Самый недооцененный боец ММА на сегодняшний день. Поздравляю, Гегард. Хабиб Нурмагомедов
Мусаси встречался с Вандерфордом в ночь на 26 февраля в Дублине на турнире Bellator 275. Мусаси одолел Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде.
Мусаси одержал четвертую победу подряд в Bellator. Свое последнее поражение он потерпел в июне 2019-го, когда уступил американцу Рафаэлу Ловато-младшему.
Всего на счету Мусаси 49 побед при семи поражениях. Он имеет опыт выступлений в UFC и Strikeforce.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.