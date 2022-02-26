Хабиб Нурмагомедов назвал самого недооцененного бойца

Своим мнением российский боец поделился в Twitter.

Самый недооцененный боец ММА на сегодняшний день. Поздравляю, Гегард. Хабиб Нурмагомедов

Мусаси встречался с Вандерфордом в ночь на 26 февраля в Дублине на турнире Bellator 275. Мусаси одолел Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде.

Мусаси одержал четвертую победу подряд в Bellator. Свое последнее поражение он потерпел в июне 2019-го, когда уступил американцу Рафаэлу Ловато-младшему.

Всего на счету Мусаси 49 побед при семи поражениях. Он имеет опыт выступлений в UFC и Strikeforce.

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