Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

Такое предложение президент Украины Владимир Зеленский озвучил в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Об этом украинский президент написал в Twitter.

Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с выдачей трупов российских солдат. Говорил об этом с генсеком. Президент Украины Владимир Зеленский

Кроме того, 26 февраля украинский президент поговорил по телефону с несколькими зарубежными лидерами, в частности, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский рассказал, что президенты предложили ему организовать переговоры Владимиром Путиным по урегулированию.

Ранее наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины.