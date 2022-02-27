02:06 27.02.2022
Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН
Фото: Instagram/zelenskiy_official
Действия России, которые она предприняла в отношении Украины, страны Запада должны считать геноцидом. В связи с этим страну нужно лишить права голоса в Совете безопасности ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Zakon.kz.
Такое предложение президент Украины Владимир Зеленский озвучил в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Об этом украинский президент написал в Twitter.
Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с выдачей трупов российских солдат. Говорил об этом с генсеком. Президент Украины Владимир Зеленский
Кроме того, 26 февраля украинский президент поговорил по телефону с несколькими зарубежными лидерами, в частности, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский рассказал, что президенты предложили ему организовать переговоры Владимиром Путиным по урегулированию.
Ранее наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины.