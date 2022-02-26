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Законодательство РК
20:19 26.02.2022

Ситуация в Украине: отключение России от SWIFT и отказ Украины от переговоров

Ситуация в Украине Фото: Facebook/Минобороны РФ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не видит проблем для России из-за ее исключения из некоторых международных организаций. По его мнению, напротив, это повод «забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда», сообщает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Французские власти интересовали документы судна, принадлежащего компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится «в финансовом санкционном списке США».

  • Эстония, Латвия и Румыния закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

  • Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС, что обговорил это с рядом лидеров Евросоюза и что есть практически полная поддержка ЕС по отключению России от SWIFT.

  • Словакия вводит режим ЧС из-за массового наплыва беженцев из Украины.

  • Госдеп рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Беларусь.

  • «Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил Восточный комитет немецкой экономики, при этом он не ожидает остановки поставок газа из России.

  • Талибы (организация, запрещенная на территории РК и других стран) намерены эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины — МИД Афганистана.

  • Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, принимает меры для бесперебойной работы экономики, потенциал есть – Песков.

  • Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 60 млн долларов.

  • Германия присоединилась к остальным европейским странам и тоже поддержала отключение от SWIFT. Она оставалась последней страной, воздерживавшейся от этого ограничения.

  • Украинская сторона отказалась от переговоров. План российской военной операции возобновился, сегодня днем продвижение основных сил продолжилось – Песков.

  • Кадыров опубликовал первое видео чеченских росгвардейцев в Украине: отмечается, что боец устанавливает российский флаг и флаг полка Кадырова на одной из воинских частей ВСУ.

Военные действия

  • Российская сторона заявила, что характер повреждений жилого дома в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты. Утверждается, что информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского не соответствует действительности. Говорится, что причиной отказа ракеты украинского «Бука», которая попала по жилому дому в Киеве, скорее всего, стало отсутствие необходимого обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении украинских военных.

  • Замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин рассказал, что эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена.

  • Сообщается о мощных взрывах в Харькове и обстрелах в Ахтырке.

  • В Киеве орудуют мародеры, которые грабят пустые квартиры, передает украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

  • В Мелитополе над зданием полиции подняли российский флаг.

  • Кличко: Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00.

  • В Киеве полицейские ранили и задержали сотрудника контрразведки СБУ, приняв его за диверсанта.

  • Минобороны РФ заявило, что по мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач констатирует нарастание количества истеричных фейков.

  • Советник главы МВД Украины Антон Геращенко придумал, как дезориентировать российских военных: он предлагает снимать таблички с номерами и названиями улиц – «свои» дома и улицы и без табличек узнают.

  • Мэр Чернигова призывает жителей готовиться к уличным боям и приготовить зажигательные смеси. Он приглашает мужчин примкнуть к территориальной обороне и получить оружие.

Константин Вноровский
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