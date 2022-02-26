Ситуация в Украине: отключение России от SWIFT и отказ Украины от переговоров

Кадыров опубликовал первое видео чеченских росгвардейцев в Украине: отмечается, что боец устанавливает российский флаг и флаг полка Кадырова на одной из воинских частей ВСУ.

Украинская сторона отказалась от переговоров. План российской военной операции возобновился, сегодня днем продвижение основных сил продолжилось – Песков.

Германия присоединилась к остальным европейским странам и тоже поддержала отключение от SWIFT. Она оставалась последней страной, воздерживавшейся от этого ограничения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 60 млн долларов.

Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы.

Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, принимает меры для бесперебойной работы экономики, потенциал есть – Песков.

Талибы (организация, запрещенная на территории РК и других стран) намерены эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины — МИД Афганистана.

«Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил Восточный комитет немецкой экономики, при этом он не ожидает остановки поставок газа из России.

Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС, что обговорил это с рядом лидеров Евросоюза и что есть практически полная поддержка ЕС по отключению России от SWIFT.

Эстония, Латвия и Румыния закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш. Французские власти интересовали документы судна, принадлежащего компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится «в финансовом санкционном списке США».

Российская сторона заявила, что характер повреждений жилого дома в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты. Утверждается, что информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского не соответствует действительности. Говорится, что причиной отказа ракеты украинского «Бука», которая попала по жилому дому в Киеве, скорее всего, стало отсутствие необходимого обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении украинских военных.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Басурин рассказал, что эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена.

Сообщается о мощных взрывах в Харькове и обстрелах в Ахтырке.

В Киеве орудуют мародеры, которые грабят пустые квартиры, передает украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Мелитополе над зданием полиции подняли российский флаг.

Кличко: Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 до 08:00.

В Киеве полицейские ранили и задержали сотрудника контрразведки СБУ, приняв его за диверсанта.

Минобороны РФ заявило, что по мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач констатирует нарастание количества истеричных фейков.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко придумал, как дезориентировать российских военных: он предлагает снимать таблички с номерами и названиями улиц – «свои» дома и улицы и без табличек узнают.