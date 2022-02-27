Казахстанская молодежь вышла в квалификационный раунд Кубка Дэвиса-2022

В этих состязаниях приняла участие и юношеская сборная Казахстана во главе с капитаном Жансултаном Чемботевым и игроками Дамиром Калдыбековым, Амиром Омархановым и Виталием Зацепиным, передает пресс-служба ФТК.

Казахстанские теннисисты сначала обыграли Малайзию – 3:0. Далее, с таким же счетом был казахстанцы обыграли Ирак.

В четвертьфинале казахстанские юниоры не оставили никаких шансов сборной Монголии – 3:0.

Очень напряженным получился полуфинальный матч с Вьетнамом. В стартовой игре Амир Омарханов победил Нгуена – 6:4, 6:2. Фам Ла Хунг сравнял счет – 1:1, обыграв Калдыбекова – 6:2, 6:1. А в решающей парной игре Омарханов и Зацепин принесли казахстанцам путевку в финал.

В финале сборная Казахстана уступила со счетом 0:2 команде Ирана. Виталий в тяжелейшей борьбе проиграл Гаваму – 5:7, 7:6, 3:6, а Амир Омарханов не смог одолеть Рахмани – 5:7, 2:6.

Несмотря на это поражение представители Казахстана обеспечили себе выход к квалификацию Кубка Дэвиса, которая пройдет в апреле в Шри-Ланке.

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