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08:00 27.02.2022

Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 104 заболевших меньше, чем днем ранее. В семи регионах Казахстана зарегистрировано менее десяти случаев заболевания КВИ, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 351 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 15,

  • в Алматы – 110,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области –15,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 15,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 35,

  • в Костанайской области – 45,

  • в Кызылординской области – 6,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 26,

  • в СКО – 35,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 302 059 случая.

1421 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 228,

  • в Алматы - 269,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 128,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 152,

  • в Атырауской области - 57,

  • в ВКО - 27,

  • в Жамбылской области - 25,

  • в ЗКО - 10,

  • в Карагандинской области - 32,

  • в Костанайской области - 272,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области - 6,

  • в Павлодарской области - 76,

  • в СКО - 136,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 266 669 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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