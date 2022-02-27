Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 351 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 110,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области –15,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 15,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 35,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 26,
в СКО – 35,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 302 059 случая.
1421 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 228,
в Алматы - 269,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 128,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 152,
в Атырауской области - 57,
в ВКО - 27,
в Жамбылской области - 25,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 272,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 76,
в СКО - 136,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 266 669 человека от COVID-19.