Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 351 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 110,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области –15,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 15,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 35,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 26,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 302 059 случая.

1421 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 228,

в Алматы - 269,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 128,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 152,

в Атырауской области - 57,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 25,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 272,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 76,

в СКО - 136,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 266 669 человека от COVID-19.