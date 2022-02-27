09:04 27.02.2022
13 казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 351 новый случай заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 912 человек (21 798+ и 1114 КВИ-), из них в стационарах находятся 2592 пациента, на амбулаторном уровне – 20 320.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 184 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 69,
на аппарате ИВЛ – 63.
Фото: Минздрав РК