13 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 912 человек (21 798+ и 1114 КВИ-), из них в стационарах находятся 2592 пациента, на амбулаторном уровне – 20 320.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 184 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 69,

на аппарате ИВЛ – 63.