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09:04 27.02.2022

13 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

смертность КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 351 новый случай заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 912 человек (21 798+ и 1114 КВИ-), из них в стационарах находятся 2592 пациента, на амбулаторном уровне – 20 320.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 184 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 69,

  • на аппарате ИВЛ – 63.

КВИ Казахстан

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
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