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09:48 27.02.2022

SWIFT готова исполнить решение стран Европы о санкциях

SWIFT Россия Фото: pixabay
В SWIFT сообщили о взаимодействии с европейскими властями для понимания деталей и готовности «выполнить инструкции». Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, сообщает Zakon.kz.

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готово исполнить решение стран Европы о санкциях против отдельных российских банков после правового распоряжения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление организации.

26 февраля США и их союзники объявили о достижении соглашения.

Мы обязуемся обеспечить отключение отдельных российских банков из SWIFT. Это решение обеспечит отключение банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.Заявление лидеров стран Европы

В SWIFT сообщили о взаимодействии с европейскими властями для понимания деталей и готовности «выполнить инструкции».

Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.

Ранее власти Германии и Италии сообщали о нежелании отключать Россию от SWIFT, так как экономика Европы связана с Россией теснее, чем экономика США. Но настроения по этому поводу меняются по мере эскалации ситуации в Украине.

26 февраля правительство Германии заявило, что может поддержать ограничение доступа России к SWIFT без полного исключения из общества.

Данияр Кунафин
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