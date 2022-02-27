SWIFT готова исполнить решение стран Европы о санкциях

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT готово исполнить решение стран Европы о санкциях против отдельных российских банков после правового распоряжения, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление организации.

26 февраля США и их союзники объявили о достижении соглашения.

Мы обязуемся обеспечить отключение отдельных российских банков из SWIFT. Это решение обеспечит отключение банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе. Заявление лидеров стран Европы

В SWIFT сообщили о взаимодействии с европейскими властями для понимания деталей и готовности «выполнить инструкции».

Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ.

Ранее власти Германии и Италии сообщали о нежелании отключать Россию от SWIFT, так как экономика Европы связана с Россией теснее, чем экономика США. Но настроения по этому поводу меняются по мере эскалации ситуации в Украине.

26 февраля правительство Германии заявило, что может поддержать ограничение доступа России к SWIFT без полного исключения из общества.