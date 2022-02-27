Заслуженная артистка КазССР Валерия Крымская отмечает юбилей

27 февраля на сцене легендарного театра свой золотой юбилей отметит неподражаемая, сильная, многогранная актриса Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац Валерия Крымская.

Служению театру Валерия Крымская отдала более пятидесяти лет, в течение которых она сыграла свыше ста ролей.

Фото: Театр им. Н. Сац

Это были всегда яркие, харизматичные, неизменно любимые зрителями всех возрастов персонажи: Мавра («Преступление и наказание» Ф. Достоевского), Дорина («Тартюф» Ж. Мольера), Ольга («Чудаки» М. Горького), Красавина («Женитьба Бальзаминова» А. Островского), Графиня-бабушка («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Сильва Вереску («Сильва» И. Кальмана), в современной драматургии – мама Искры («Завтра была война» Б. Васильева), Рита («Валентин и Валентина» М. Рощина), Репникова («Прощание в июне» А. Вампилова), а также выразительные роли в таких детских спектаклях, как атаманша из «Снежной королевы» Е. Шварца, фрейлина в «Бременских музыкантах».

Амплитуда актерских возможностей артистки чрезвычайно широка – от броских, острохарактерных ролей до драматически напряженных и полных пылкости.

В каком бы образе не выступала обаятельная актриса, она моментально завоевывает внимание как юных зрителей, так и взрослой аудитории.

Фото: Театр им. Н. Сац

Незаурядный талант, великолепные внешние данные, самоотверженность, преданность лучшим традициям искусства, сила духа и стойкость Валерии Крымской позволили ей создать целую галерею неповторимых женских образов и сделали ее поистине легендарной актрисой Казахстана.

Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац поздравили Валерию Крымскую с днем рождения.

Вы являетесь образцом «служителя Мельпомены», человеком необыкновенного обаяния и таланта, каждый ваш выход на сцену – это шаг навстречу к зрительским сердцам, которым вы всецело дарите себя. Мы желаем вам неиссякаемой энергии, вдохновения, здоровья и благополучия во всем! Пусть добро, счастье, жизнелюбие и вера в лучшее всегда пребудут с вами! Мы убеждены, что ваша творческая деятельность и любовь к родному театру еще долгие годы послужат на благо театрального искусства Казахстана. Коллектив театра имени Наталии Сац

Поздравления в адрес легендарной актрисы направили министр культуры и спорта Даурен Абаев и аким Алматы Ерболат Досаев.