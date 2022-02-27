Путин выразил признательность российским силам в Украине

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецоперации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что силы спецоперации не раз доказывали, что готовы действовать эффективно в любых условиях.

Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу – во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Владимир Путин

День сил специальных операций отмечается в России ежегодно с 2015 года.