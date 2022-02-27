12:25 27.02.2022
Путин выразил признательность российским силам в Украине
Фото: pixabay
Президент России поблагодарил командование, личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге и безупречную службу, сообщает Zakon.kz.
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецоперации с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что силы спецоперации не раз доказывали, что готовы действовать эффективно в любых условиях.
Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу – во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса.Владимир Путин
День сил специальных операций отмечается в России ежегодно с 2015 года.