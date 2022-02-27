Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами

Российская делегация уже прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в состав делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию президента.

Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Дмитрий Песков

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее он отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила Варшаву, а затем ушла со связи.

Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет мира и переговоров с Россией, однако не согласен на переговоры в Беларуси. Президент Украины заявил, что предложил Варшаву, Будапешт, Стамбул и Баку как площадку для переговоров.

Он также отметил, что подходит и любой другой город, но не в Беларуси.