Европарламент поддержит новые санкции против России

Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС. Планирует принять соответствующую резолюцию на внеочередном пленарном заседании 1 марта, сообщает РИА Новости.

По словам спикера ЕП Роберты Метсолы, законодатели будут содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро.

26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.

По мнению ЕС, эти меры наряду с изоляцией России «значительно снизят способность России финансировать войну».