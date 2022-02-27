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Законодательство РК
16:40 27.02.2022

Референдум по поправкам в конституцию в Беларуси признан состоявшимся

Референдум 27 февраля Фото: pixabay
В Беларуси состоялся референдум по изменениям в конституции страны, сообщает Zakon.kz.

Явка на участки для голосования на 12:00 по местному времени превысила 50% и составила 52,85%, говорится в Telegram-канале ЦИК республики.

Нарушений, как отметила секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская, пока не было зафиксировано.

В бюллетени для голосования внесен только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Референдум считается состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Согласно изменениям, новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти. Роль президента будет снижена. В частности, поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, но при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Участки в Беларуси будут открыты до 20:00.

Константин Вноровский
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