Референдум по поправкам в конституцию в Беларуси признан состоявшимся

Явка на участки для голосования на 12:00 по местному времени превысила 50% и составила 52,85%, говорится в Telegram-канале ЦИК республики.

Нарушений, как отметила секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская, пока не было зафиксировано.

В бюллетени для голосования внесен только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Референдум считается состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Согласно изменениям, новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти. Роль президента будет снижена. В частности, поправки предусматривают, что один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, но при этом по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Участки в Беларуси будут открыты до 20:00.