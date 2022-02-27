18:31 27.02.2022
Токаев провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Шарлем Мишелем
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с представителями Европейского союза, сообщает Zakon.kz.
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает Акорда.
Обсуждены вопросы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ситуация в евразийском пространстве. Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты.
Накануне состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского союза Шарлем Мишелем.
Фото: Акорда