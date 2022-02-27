МИД РК рассказал о ситуации с возвращением казахстанцев из Украины

В рамках договоренностей с госорганами Украины и Польши обеспечен переход границы без виз и ПЦР-тестирования для 80 граждан РК, и они размещены в городе Катовице (Польша) в ожидании эвакуационного рейса, говорится в сообщении МИД РК.

Еще 260 сограждан в сопровождении казахстанских дипломатов находятся на украино-польской границе и ожидают своей очереди на ее пересечение. На месте с украинской и польской сторон границы находятся сотрудники диппредставительств РК, которые работают над решением возникающих вопросов.

Министерством предпринимаются все необходимые меры для скорейшего выезда сограждан в Польшу и их дальнейшего возвращения в Казахстан. Напоминаем, что для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыты «горячие линии» в Посольстве Казахстана в Киеве и в МИД РК, задействованы Почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. Посольство РК в Киеве продолжает работу в усиленном режиме, и на сегодня зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов. Пресс-служба МИД РК

Ожидается, что первый репатриационный рейс будет осуществлен 27 февраля после прибытия основной части граждан РК в город Катовице.

В дальнейшем планируется организовать и другие репатриационные рейсы. В этой связи казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, просят связаться с Посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в города Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе.

В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающимися военными действиями в Украине это может быть затруднительным. В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и Почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Пресс-служба МИД РК